СМИ: в Пентагоне заявили о необходимости координировать с Россией полеты над Украиной

Военнослужащим США следует обеспечить канал связи с Россией для возможности координировать полеты над Украиной. Об этом заявили в Пентагоне.

«Военные США хотели бы обсудить с Россией возможность создания канала связи, чтобы уведомлять друг друга о потенциальных воздушных операциях», - приводит CNN слова высокопоставленного представителя американского военного ведомства.

В министерстве обороны Соединенных Штатов добавили, что в настоящий момент Вашингтон формулирует свое предложение. При этом там подчеркнули, что ранее прямых контактов между американскими и российскими военнослужащими в контексте ситуации на Украине не было.

Собеседник CNN также рассказал, что в скором будущем может возникнуть необходимость в создании такого механизма в разных формах, одна из которого - закрытая для полетов зона для доставки гуманитарной помощи.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения к российским гражданам объявил о начале спецоперации по защите Луганской и Донецкой народных республик. К настоящему моменту Вооруженными силами России было выведено из строя свыше 200 объектов военной инфраструктуры Украины. В Минобороны РФ отмечают, что абсолютно все удары наносятся точечно и только по военным объектам, исключая попадание по гражданской инфраструктуре.

Вечером 24 февраля стало известно, что Управление гражданской авиации Соединенных Штатов приняло решение о расширении запретных для полетов американских самолетов зон в Восточной Европе (вся территория Украины и Белоруссии) и России.