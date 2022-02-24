Регулятор США запретил американской авиации полеты над Украиной и Белоруссией

Управление гражданской авиации Соединенных Штатов расширяет запретные для полетов американских самолетов зоны в Восточной Европе и России. Об этом говорится в заявлении регулятора.

Отмечается, что запретные для полетов американской авиации зоны распространяются на всю территорию Украины и Белоруссии.

«Расширенные уведомления о запрете полетов теперь охватывают всю Украину, всю Белоруссию и западную часть России», - приводит РИА Новости текст заявления.

В регуляторе при этом подчеркнули, что запрет на полеты не касаются военной авиации.

Решение американской стороны связано с проводимой российскими войсками спецоперации по защите Донбасса, о которой утром 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер в своем обращении, в частности, призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие, и отметил, что ответственным за возможное кровопролитие будет киевский режим.