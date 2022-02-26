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В МИД РФ оценили решение Зеленского о раздаче оружия населению

Ян Брацкий
04:36 26.02.2022
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что следующим шагом официального Киева может стать освобождение заключенных из тюрем.
В МИД РФ оценили решение Зеленского о раздаче оружия населению
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
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Раздача украинскими властями огнестрельного оружия всем желающим - это конец. Таким мнением поделилась официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Раздача оружия - это просто конец. Что следующее? Выпустят из тюрем заключенных? Чтобы уже закончилось просто бойней?», - задалась риторическими вопросами дипломат в эфире «Первого канала».

О намерении выдавать оружие всем желающим ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Обстановка в Донбассе резко обострилась 17 февраля 2022-го года. Власти народных республик сообщили об участившихся обстрелах своих территорий военнослужащими ВСУ. Главы ДНР и ЛНР обратились к Кремлю с просьбой о помощи в отражении атак Киева.

Рано утром, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Ее целью в Кремле назвали защиту людей, денацификацию и демилитаризацию соседнего государства.

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