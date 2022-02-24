Небензя: Киев не услышал сигналы РФ о прекращении провокаций против ДНР и ЛНР

Сигналы РФ о необходимости прекращения провокаций против Донецкой и Луганской народных республик услышаны не были. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что надежда на то, что Украина одумается, существовала еще на прошлой неделе. Для этого нужен был прямой диалог с Донецкой и Луганском, подчеркнул постпред.

Небензя добавил, что страдания жителей Донбасса не трогают западных коллег в Совете Безопасности ООН, а Россия не в праве их допускать.

Президент России Владимир Путин в четверг, 24 февраля, объявил о начале о специальной военной операции в Донбассе. Решение принято в связи с просьбой о помощи глав Луганской и Донецкой народных республик, объявил президент.

Действия России связаны не с ущемлением интересов Украины, а с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники», уточнил Путин. Вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести украинского режима, а на любое вмешательство в ситуацию на Украине извне Москва ответит незамедлительно, предупредил он.