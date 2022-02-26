Небензя: задача по демилитаризации Украины будет скоро выполнена

Задачи по денацификации и демилитаризации Украины будут скоро выполнены. Такое заявление в ходе заседания Совбеза ООН сделал постпред России при Организации Василий Небензя.

Дипломат при этом подчеркнул, что российская сторона не ведет войну с Украиной и украинским народом.

«Мы проводим специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса - денацификации и демилитаризации. Эти задачи будут достаточно скоро выполнены», - объяснил Небензя.

Постпред РФ при ООН добавил, что украинский народ, после выполнения российскими войсками поставленных перед ними задач, получит возможность «вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями».

В ходе заседания Василий Небензя также призвал американскую коллегу по Совету безопасности ООН Линду Томас-Гринфилд не читать ему моралей по поводу «вторжений».

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения к российским гражданам объявил о начале спецоперации по защите Луганской и Донецкой народных республик. К настоящему моменту Вооруженными силами России было выведено из строя свыше 200 объектов военной инфраструктуры Украины. В Минобороны РФ отмечают, что абсолютно все удары наносятся точечно и только по военным объектам, исключая попадание по гражданской инфраструктуре.