«Вам ли читать нам морали»: Небензя ответил постпреду США при ООН на заявление о «вторжении»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал американскую коллегу по Совету безопасности Организации Линду Томас-Гринфилд не читать ему моралей по поводу «вторжений».

«Нам, конечно, трудно тягаться с Соединенными Штатами в количестве вторжений к своим соседям. Я воздержусь от перечисления агрессий, которые совершили США за свою историю. Но вам ли читать нам мораль», - сказал Небензя, обращаясь к американской представительнице, после ее соответствующих заявлений.

Постпред РФ назвал также фейком высказывание Томас-Гринфилд о якобы разбомбленном российскими военными детском садике на Украине.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам объявил о начале специальной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. К настоящему моменту Вооруженными силами России было выведено из строя более 200 объектов военной инфраструктуры Украины.

В Минобороны РФ отмечают, что абсолютно все удары наносятся точечно и только по военным объектам, исключая попадание по объектам гражданской инфраструктуры.