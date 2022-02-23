Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Украина получила ПЗРК Stinger и боеприпасы из Латвии

Виктория Ивашечкина
23:00 23.02.2022
Несколькими днями ранее в Киев доставили вооружение из Канады.
Украина получила ПЗРК Stinger и боеприпасы из Латвии
© Фото: Oleksii Reznikov, twitter
Читайте нас на:

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что самолет с военной помощью из Латвии доставил на Украину боеприпасы и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. Об этом глава ведомства сообщил в своем Twitter

«Птицы из Латвии приземлились! Боеприпасы для защиты и другие важные вещи. Спасибо вам, наши близкие друзья и партнеры. Весь мир понимает, что безопасность Европы зависит от укрепления обороны!», - написал министр.

Несколькими днями ранее Алексей Резников рассказал о получении военной помощи от канадских партнеров. Боеприпасы доставили в прошлую субботу военно-транспортным самолетом. Среди прибывшего груза - различные типы винтовок, военное снаряжение. 

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о планах предоставить Украине вооружение. Он уточнил, что сумма поставляемого вооружения составит порядка 6,1 миллиона долларов США. Позднее министерство обороны Канады заявило, что направит Украине вооружение, «включающее в себя пулеметы, пистолеты, карабины, 1,5 миллиона патронов, снайперские винтовки».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:22 В стране и мире
Видео
Грохот канонады и горящие дома: что происходит на линии соприкосновения в Донбассе
19:01 В стране и мире
Видео
Корреспондент «Звезды» попал под обстрел в Донбассе
16:56 В стране и мире
Видео
СК выявил 85 лиц, которые причастны к использованию запрещенных методов войны на Донбассе
15:52 В стране и мире
Видео
ФСБ показала кадры задержания планировавших теракт в Крыму
15:39 В стране и мире
Посольство России в Киеве начало эвакуацию дипмиссии
Популярное
Видео
«Своих не бросаем»: в Москве состоялся автопробег в честь признания ДНР и ЛНР
Видео
Пиманов рассказал об инциденте с «туманом» на съемках «Одиннадцати молчаливых мужчин»
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.