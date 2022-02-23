Украина получила ПЗРК Stinger и боеприпасы из Латвии

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что самолет с военной помощью из Латвии доставил на Украину боеприпасы и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. Об этом глава ведомства сообщил в своем Twitter.

«Птицы из Латвии приземлились! Боеприпасы для защиты и другие важные вещи. Спасибо вам, наши близкие друзья и партнеры. Весь мир понимает, что безопасность Европы зависит от укрепления обороны!», - написал министр.

Несколькими днями ранее Алексей Резников рассказал о получении военной помощи от канадских партнеров. Боеприпасы доставили в прошлую субботу военно-транспортным самолетом. Среди прибывшего груза - различные типы винтовок, военное снаряжение.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о планах предоставить Украине вооружение. Он уточнил, что сумма поставляемого вооружения составит порядка 6,1 миллиона долларов США. Позднее министерство обороны Канады заявило, что направит Украине вооружение, «включающее в себя пулеметы, пистолеты, карабины, 1,5 миллиона патронов, снайперские винтовки».