Агентство Fitch понизило суверенный рейтинг Украины

Долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте понижен с «В» до «ССС». Соответствующее решение опубликовано в релизе Международного рейтингового агентства Fitch.

«Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с "B" до "CCC"», - цитирует РИА Новости сообщение агентства.

Ранее эксперты международного рейтингового агентства Moody's оценили три потенциальные санкционные меры против России из-за обострения ситуации на Украине. Агентство рассмотрело потенциальные последствия для официальной Москвы от трех санкционных мер: санкций против вторичного рынка госдолга, отключения от SWIFT и ограничений в отношении российских финансовых институтов.

Самый значительный эффект, по мнению Moody's, возымеет включение российских государственных банков в санкционный список SDN (перечень граждан особых категорий и запрещенных лиц). В случае санкций против госдолга, банки абсорбируют возросший объем предложения госбумаг, а в случае потенциального отключения России от международной системы платежей SWIFT платежи от банков все равно будут проходить, просто им придется найти альтернативу, полагают аналитики.

Президент России Владимир Путин в минувший четверг объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. В обращении к россиянам Путин заявил, что главная ее цель - защита людей, демилитаризация и денацификация Украины.