Агентство Moody's оценило три потенциальные санкционные меры против России

Эксперты международного рейтингового агентства Moody's оценили три потенциальные санкционные меры против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Аналитики сомневаются, что напряженность выльется в прямой вооруженный конфликт, поскольку его участники понесут существенные потери.

Агентство рассмотрело потенциальные последствия для официальной Москвы от трех санкционных мер: санкций против вторичного рынка госдолга, отключения от SWIFT и ограничений в отношении российских финансовых институтов, пишет РБК.

Самый значительный эффект, по их мнению, возымеет включение российских государственных банков в санкционный список SDN (перечень граждан особых категорий и запрещенных лиц).

«Наш базовый сценарий не предполагает российского дефолта», - говорится в отчете.

В случае санкций против госдолга банки абсорбируют возросший объем предложения госбумаг, а в случае потенциального отключения России от международной системы платежей SWIFT платежи от банков все равно будут проходить, просто им придется найти альтернативу, полагают аналитики.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что РФ ожидает введения новых санкций США. По его словам, сейчас идет лишь «ругань о том, кто сильнее и больнее ударит по России». Антонов также добавил, что в Вашингтоне есть общее согласие о необходимости новых ограничительных мер против российской стороны. Вопрос состоит только в объемах и временных сроках, отметил посол.