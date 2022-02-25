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«Карлсон в простыне»: эксперт рассказал, почему не стоит бояться угроз отключения РФ от SWIFT

Анна Касаткина
09:15 25.02.2022
По словам финансового аналитика Михаила Беляева, никакого ущерба, кроме организационных хлопот, для РФ такая инициатива не принесет.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: SWIFT, Facebook
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Отключение России от системы SWIFT маловероятно, однако даже если это случится, стране не будет нанесен большой ущерб. Об этом «Звезде» рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Эксперт подчеркнул, что SWIFT - это не платежная система, а общество по передаче межбанковских сообщений финансового характера. Он также отметил, что США не могут просто взять и отключить РФ от системы по своему желанию, так как это коммерческая компания, базирующаяся в Бельгии.

«Если бы SWIFT действительно можно было бы отключить и если бы он действительно мог оказать на нас какое-то воздействие какого-то негативного характера, то за восемь лет, я думаю, уже американцы решились бы и как-то бы нас от SWIFT отключили. Но еще, самое главное, что это акционерное общество, то есть компания коммерческая, и мы там занимаем достаточно серьезное место по трафику. То есть мы приносим достаточно прибыли этой компании, и если нас отключат от этого SWIFT вдруг, хотя в экономике слово вдруг не приветствуется, то, собственно, все, кто участвует в этом SWIFT, нанесут себе существенно больший вред и больший ущерб, чем принесут нам, потому что у нас есть альтернативные каналы межбанковского сообщения, осуществления расчетов и уж тем более, что касается расчетов по пластиковым картам», - объяснил Беляев.

По его словам, никакого ущерба, кроме организационных хлопот, для РФ такая инициатива не несет.

«Есть такое библейское выражение: "не сотвори себе кумира". Вот сотворили кумира, и теперь этим кумиром пытаются нас пугать, как Карлсон в простыне», - добавил эксперт.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил отключения России от SWIFT в будущем, объявляя о новых санкциях против России.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины, однако РФ будет стремиться к ее демилитаризации. В связи с военной операцией ряд государств ввели ограничительные меры в отношении РФ.

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