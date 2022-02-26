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Огромное облако дыма: кадры подрыва блокировавшей Северо-Крымский канал дамбы

Виктория Косогляденко
18:52 26.02.2022
Ранее официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков отмечал, что обеспечение выхода российских войск к городу Херсон позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В распоряжении «Звезды» оказались кадры подрыва дамбы на Северо-Крымском канале, которая все эти годы мешала воде из Днепра попасть к жителям Крыма. Корреспондент телеканала Виктория Косогляденко находилась на границе Херсонской области и наблюдала за подрывом из укрытия.

«Военные инженеры Черноморского флота после проведения тщательных расчетов путем направленного точечного подрыва осуществили ликвидацию бетонной дамбы на участке канала, сооруженной украинскими националистами в 2014 году для перекрытия подачи воды в Крым, без причинения какого-либо ущерба сооружению», - сообщили в Минобороны РФ.

Было добавлено, что по завершению работ подача воды по Северо-Крымскому каналу на территорию Республики Крым, а также в интересах жителей населенных пунктов Херсонской области Украины, будет восстановлена.

Следует отметить, что дамба все эти годы не пропускала воду по Северо-Крымского каналу из Днепра на полуостров. Там сейчас заложена взрывчатое вещество. Впоследствии заряд детонировал, преграды больше не осталось и вода пошла в Крым. Радиус разлета осколков 200 метров.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отмечал, что обеспечение выхода российских войск к городу Херсон позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам экспертов, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, почти 1,5 триллиона рублей.

Материал Анна Назайкина и Николай Баранов

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