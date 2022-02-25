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Восемь засушливых лет: власти Крыма возобновят подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу

Виктория Косогляденко
Виктория Ивашечкина
21:37 25.02.2022
После воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Подача днепровской воды в Крым по Северо-Крымскому каналу должна начаться уже сегодня. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. С утра специалисты готовят гидротехнические сооружения. Хотя, конечно, для полного заполнения канала нужно время.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.

Простая схема. Так всегда работали насосные станции. Пока в Крыму была «большая вода». Так сотрудники называют поток из Днепра. Который вот-вот должен вернуться на полуостров.

Конец водной блокады. Пока еще пустой. Поросший камышом Северо-Крымский канал. Но, возможно, что вот в таком виде мы видим его в последний раз. Сейчас власти региона начинают подготовку к тому, чтобы заполнить его водой. Для этого предстоит проделать большую работу - очистить русло, чтобы не образовалось заторов, чтобы не было подтоплений. И починить затворные механизмы. В этом месте заслонки уже подняли.

Херсонская область. И тот самый барьер, который все эти годы не пропускал воду на полуостров. Дамбу на перешейке сегодня осмотрел Сергей Аксенов.

Украина перекрыла воду в 2014 году. В отместку жителям полуострова. За то, что выбрали Россию. Провели референдум и были против Майдана и госпереворота.

Тогда на помощь жителям полуострова оперативно пришли военнослужащие Министерства обороны. Протянули временный трубопровод в больше всего пострадавшие от нехватки воды районы. Так и продержались. Разблокировали дамбу, к слову, тоже наши военные.

Мимо дамбы, в обход основного русла Северо-Крымского канала много воды утекло. И от этого много проблем накопилось. Воду сбрасывали по обе стороны заслонки. А она заливала целые поселки. Топила урожаи. И опресняла морскую зону. Создавая экологическую катастрофу.

Искусственное русло, которое прокладывали, как условно говоря, водопровод открытого типа. Для подачи в засушливые районы Крыма пресной воды. Много лет он находился в таком виде - пересохшим до самого дня. И считался самой бесполезной артерией полуострова. Но сейчас получает второе рождение. И больше не будет без дела простаивать. Кстати, блокировка канала повлияла и на всю экосистему региона в целом.

Жители Армянска со вчерашнего дня приходят на берег канала проверить - не пошла ли вода. Ее ждут и аграрии, и простые дачники. Для них для всех это были восемь самых засушливых лет в истории Крыма.

Пока разблокировка канала - это капля в море. Заполнять его планируют постепенно. Гидросооружение, которое долгие годы не эксплуатировалось должно заново пройти все испытания. Но уже сейчас ясно что полноводным он точно станет. И поможет решить многие проблемы с водой на полуострове.

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