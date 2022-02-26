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В Минобороны РФ заявили, что украинские националисты пытаются провоцировать ответный удар по мирным жителям

18:40 26.02.2022
Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков вновь уточнил, что ВС РФ никаких ударов по жилым кварталам украинских городов не наносят.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сухопутні війська ЗС України, Facebook
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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что украинские националисты как террористы пытаются спровоцировать ответный удар по мирным жителям.

«Делается это намеренно, для провоцирования ответных ударов российских вооруженных сил по жителям населенных пунктов. Украинское националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы», - объяснил Конашенков.

Официальный представитель МО вновь уточнил, что российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинских городов не наносят.

Обращаясь к жителям Украины, Конашенков рекомендовал гражданам требовать «от преступной киевской власти немедленно убрать все тяжелые вооружения от своих домов и жилых кварталов городов».

В четверг президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил о начале специальной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести киевского режима. 

Ранее сообщалось, что ВСУ с начала суток четыре раза обстреляли территорию ЛНР. В ДНР власти также ожидают провокаций от украинских националистов. Стало известно об их планах обстрелять из РСЗО «Град» жилые кварталы и обвинить в разрушениях и гибели людей республику и Россию.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов

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