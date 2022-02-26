Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Готовят провокации: ВСУ с начала суток обстреляли территорию ЛНР четыре раза

17:57 26.02.2022
Также сообщается, что украинские военнослужащие готовятся обстрелять из РСЗО «Град» жилые кварталы и обвинить в разрушениях Россию.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

ВСУ с начала суток четыре раза обстреляли территорию ЛНР. Об этом сообщает Народная милиция республики. В ДНР власти ожидают провокаций от украинских националистов. Стало известно об их планах обстрелять из РСЗО «Град» жилые кварталы и обвинить в разрушениях и гибели людей республику и Россию.

Боец народной милиции с позывным «Камаз» не может скрыть радости. Спустя долгих 8 лет населенный пункт Николаевка наконец-то освобождён. Не меньшая радость сегодня и в ЛНР. Там на центральной площади станицы Луганская снова развивается флаг ЛНР, ее полностью очистили от украинских военных.

Военные республик отмечают, что теперь наступление пойдет быстрее. Однако отступающие украинские силовики продолжают мстить мирному населению. Обстрелы инфраструктуры идут постоянно, причем уже с помощью тактических ракет.

Официальные власти ДНР предупреждают, что украинские националисты намерены устроить провокации не только в освобожденных городах, но и в тех, которые еще занимают.

«По данным разведки Донецкой Народной Республики, украинские вооруженные формирования в ближайшее время планируют совершить массированные обстрелы из "Градов" и другого тяжелого вооружения жилых кварталов Краматорска, Славянска, Артемовска, возможно, Мариуполя и других населенных пунктов Донбасса, на данный момент еще подконтрольных Украине», - отметил глава ДНР Денис Пушилин.

Только за сегодня территорию республики 61 раз обстреляли из тяжелого вооружения калибром 120, 122 и 152 миллиметра и систем залпового огня «Град». Украинские националисты не щадят даже детей.

Но наступление корпусов Народной милиции уже не остановить, при поддержке российской артиллерии они идут вперед. На мариупольском направлении освобождены Павлово и Пищевик. А морпехи 36 бригады ВСУ сами оставили позиции у поселков Грунтовой и Талоковка.

В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил о начале специальной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственным за возможное кровопролитие будет киевский режим. 

В Минобороны РФ обращают внимание, что Вооруженные Силы Российской Федерации не наносят удары по городам Украины. По информации МО РФ, на вечер 25 февраля, российской армии удалось вывести из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Алексей Дегтярев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:03 Армия
МО РФ: высока вероятность, что американские БПЛА наводили украинские катера на корабли Черноморского Флота России
17:15 В стране и мире
В ЛДПР ответили на сообщения о подключении Жириновского к аппарату ИВЛ
15:57 В стране и мире
Песков рассказал об использовании украинскими националистами «бандер-мобилей»
15:30 В стране и мире
ФСБ: украинские националисты расстреляли военнослужащего ВСУ, пытавшегося найти убежище в РФ
11:48 В стране и мире
Украинские националисты нанесли удар «Градами» по жилым кварталам города Старобельск
Популярное
Видео
«Своих не бросаем»: в Москве состоялся автопробег в честь признания ДНР и ЛНР
Видео
Пиманов рассказал об инциденте с «туманом» на съемках «Одиннадцати молчаливых мужчин»
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.