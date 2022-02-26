Готовят провокации: ВСУ с начала суток обстреляли территорию ЛНР четыре раза

ВСУ с начала суток четыре раза обстреляли территорию ЛНР. Об этом сообщает Народная милиция республики. В ДНР власти ожидают провокаций от украинских националистов. Стало известно об их планах обстрелять из РСЗО «Град» жилые кварталы и обвинить в разрушениях и гибели людей республику и Россию.

Боец народной милиции с позывным «Камаз» не может скрыть радости. Спустя долгих 8 лет населенный пункт Николаевка наконец-то освобождён. Не меньшая радость сегодня и в ЛНР. Там на центральной площади станицы Луганская снова развивается флаг ЛНР, ее полностью очистили от украинских военных.

Военные республик отмечают, что теперь наступление пойдет быстрее. Однако отступающие украинские силовики продолжают мстить мирному населению. Обстрелы инфраструктуры идут постоянно, причем уже с помощью тактических ракет.

Официальные власти ДНР предупреждают, что украинские националисты намерены устроить провокации не только в освобожденных городах, но и в тех, которые еще занимают.

«По данным разведки Донецкой Народной Республики, украинские вооруженные формирования в ближайшее время планируют совершить массированные обстрелы из "Градов" и другого тяжелого вооружения жилых кварталов Краматорска, Славянска, Артемовска, возможно, Мариуполя и других населенных пунктов Донбасса, на данный момент еще подконтрольных Украине», - отметил глава ДНР Денис Пушилин.

Только за сегодня территорию республики 61 раз обстреляли из тяжелого вооружения калибром 120, 122 и 152 миллиметра и систем залпового огня «Град». Украинские националисты не щадят даже детей.

Но наступление корпусов Народной милиции уже не остановить, при поддержке российской артиллерии они идут вперед. На мариупольском направлении освобождены Павлово и Пищевик. А морпехи 36 бригады ВСУ сами оставили позиции у поселков Грунтовой и Талоковка.

В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил о начале специальной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственным за возможное кровопролитие будет киевский режим.

В Минобороны РФ обращают внимание, что Вооруженные Силы Российской Федерации не наносят удары по городам Украины. По информации МО РФ, на вечер 25 февраля, российской армии удалось вывести из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Алексей Дегтярев, Николай Баранов