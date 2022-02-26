МО РФ: высока вероятность, что американские БПЛА наводили украинские катера на корабли Черноморского Флота России

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил о высокой вероятности вероятность того, что американские БПЛА наводили украинские катера на корабли Черноморского Флота России.

«В период атаки украинских катеров над районом провокации барражировали стратегические беспилотные летательные аппараты США RQ-4 "Глобал Хок" и MQ-9А "Риппер". Высока вероятность, что именно американские БПЛА наводили украинские катера на корабли Черноморского Флота России», - уточнил Конашенков.

Накануне сообщалось о том, что в районе острова Змеиный сложили оружие и сдались 82 украинских военнослужащих, они дали подписку, что не будут принимать участие в боевых действиях. По словам Игоря Конашенкова, в ближайшее время они вернутся домой, к своим родным.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу распорядился командирам подразделений относиться с уважением к украинским военнослужащим.

Утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции для защиты Донбасса и демилитаризации Украины. Как ранее подчеркнули в Минобороны РФ, по позициям военнослужащих ВСУ, добровольно сложивших оружие, ударов не ведется.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов