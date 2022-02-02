Попова сообщила, что привитым от COVID-19 не нужен карантин после контакта с больным

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии необходимости карантина вакцинированным людям после контакта с ковид-больным. По ее словам, такая необходимость семидневного карантина отпадает при отсутствующих симптомах.

«Нет, не нужно! Это наше правило! Привитым и переболевшим контактным такая изоляция не показана, если у них нет симптомов. По этому поводу тоже есть значительное количество исследований о том, что у людей привитых и переболевших концентрация вируса гораздо меньше и период его выделения небольшой», - цитирует ее РИА Новости.

Тем временем, в Чехии был выявлен новый подвид штамма «омикрон» BA.2. На территории страны стали регистрироваться первые случаи заражения людей новым подвидом омикрон-штамма. Ранее было выдвинуто предположение, что «скрытый» вариант «омикрона» BA.2 распознать труднее, чем первоначальную версию штамма.