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Новый подвид омикрон-штамма BA.2 выявлен в Чехии

Анна Берестовая
01:38 01.02.2022
В Чехии выявили первые заражения «скрытым» омикрон-штаммом коронавируса.
Новый подвид омикрон-штамма BA.2 выявлен в Чехии
© Фото: pexels.com
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На территории Чехии были зарегистрированы первые случаи заражения людей новым подвидом омикрон-штамма коронавируса - BA.2. С помощью секвенирования местные медики подтвердили пять случаев инфицирования данным вариантом заболевания среди пациентов с положительным тестом на COVID-19.

Об этом сообщили специалисты государственного медицинского института, являющегося структурным подразделением Минздрава страны. Соответствующую информацию передает ТАСС.

Ранее в научном сообществе было высказано предположение, что новый вариант «омикрона» отличается от изначальной версии штамма тем, что его сложнее распознать. При этом, определить характеристики вируса при заражении все еще возможно с помощью генетического секвенирования.

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