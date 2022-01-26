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Раскрыта опасность «скрытого» «омикрона»

Анна Касаткина
22:00 26.01.2022
Ученым еще предстоит проделать много работы, чтобы сделать какие-либо определенные выводы о новой разновидности омикрон-штамма.
Раскрыта опасность «скрытого» «омикрона»
© Фото: pixabay
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Предположительно новый, «скрытый» вариант «омикрона» BA.2 распознать труднее, чем первоначальную версию штамма. Об этом порталу ABC News рассказал специалист Бостонской детской больницы при Гарвардском университете Джон Браунштейн.

По его словам, вариант BA.1 имеет генетическую особенность, которая позволяет быстро и легко понять, «омикрон» перед ними или нет. Что касается разновидности BA.2, у нее эта особенность отсутствует. В то же время у специалистов все еще остается возможность распознать подвариант с помощью генетического секвенирования.

Особых причин для беспокойства, по словам Браунштейна, нет, и ученым еще предстоит проделать много работы, чтобы сделать какие-либо выводы о новой разновидности «омикрона».

«Важно понимать, что в семействе «омикрон» есть подлиния, которая потенциально более заразная, но это не обязательно причина для паники», - сказал он.

Подвариант омикрон-штамма ранее выявило агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA). Из-за активного распространения эта разновидность может стать доминирующей в мире, считают ученые. Новый подвариант, по их данным, активно распространяется в Скандинавии, Индии и Филиппинах, случаи также зафиксированы в Европе и США.

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