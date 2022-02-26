ЕС приостанавливает действие соглашения об упрощенной выдаче виз с Россией

Евросоюз с 28 февраля 2022 года прекращает действие взаимного соглашения с Россией по упрощенной процедуре выдачи виз. Это следует из документа, обнародованного в официальном журнале Объединения.

Так, упрощенная процедура выдачи виз ЕС перестанет действовать для членов официальных делегаций и обладателей дипломатических паспортов РФ, российских бизнесменов и парламентариев.

Отметим, что в список ограничительных мер ЕС также включил президента России Владимира Путина и главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Недружественные шаги со стороны Европы связаны с проводимой Россией спецоперацией по защите жителей Донбасса, о которой 24 февраля в своем обращении объявил Владимир Путин. После этого ряд стран заявили о введении новых антироссийских санкций.

Так, например, ЕС сообщил, что введенные им ограничительные меры затронут 70% российского рынка банковских услуг и ключевые госкомпании, в том числе оборонные. А премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство будет вытеснять Россию из мировой экономики. О санкциях против РФ сообщили также США, Канада, Япония и некоторые другие государства.