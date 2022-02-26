ФСБ РФ сообщила о падении трех украинских мин в Ростовской области

В Ростовской области упали три украинских мины. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности России.

«Пограничным управлением ФСБ России по Ростовской области зафиксирована стрельба со стороны Украины и падение на территорию Российской Федерации в районе н.п. Нижнекамышинский Миллеровского района Ростовской области трех 120-мм мин», - говорится в сообщении службы.

Уточняется, что разрушений и пострадавших нет. В настоящее время проводится проверка.

В четверг ФСБ сообщала, что Украина обстреляла пограничный пункт пропуска Теткино в Курской области. Огневая точка была подавлена ответным огнем. В среду сотрудникам службы удалось предотвратить теракт в Крыму. По данным ФСБ, задержанные готовили взрыв в одном из православных храмов полуострова с целью устрашения населения.