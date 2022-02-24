Пограничный пункт в Курской области обстрелян со стороны Украины

Пограничный пункт пропуска Теткино в Курской области обстрелян со стороны Украины. Огневая точка подавлена ответным огнем, никто не пострадал, сообщает ФСБ России.

«24 февраля около 9.40 со стороны Украины произведен обстрел пункта пропуска Теткино Пограничного управления ФСБ России по Курской области. Пострадавших нет», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что огневая точка подавлена ответным огнем российских пограничников.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. По словам президента, обстоятельства требуют от Москвы решительных и незамедлительных действий, так как ДНР и ЛНР обратились к РФ за помощью. Президент подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины, однако РФ будет стремиться к ее демилитаризации.

В Министерстве обороны России заявили, что ударов по городам Украины не наносится и мирному населению страны ничего не угрожает. По данным разведки, подразделения и военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Огонь по сложившим оружие подразделениям ВСУ не ведется, подчеркнули в ведомстве.