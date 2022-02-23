ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Крыму

В Крыму удалось предотвратить теракт. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы безопасности России.

Ведомство отмечает, что задержаны шесть граждан России. Все они являются сторонниками запрещенного в РФ «Правого сектора»*. Также сообщается, что у одного из готовящих теракт изъяты компоненты самодельного взрывного устройства с поражающими элементами и взрывчатые вещества.

«В средствах связи радикалов обнаружены инструкции по их изготовлению, переписка с обсуждением планируемого теракта, а также подтверждающая причастность задержанных к пропаганде радикальной идеологии в сети Интернет», - говорится в сообщении службы.

По данным ФСБ, задержанные готовили взрыв в одном из православных храмов полуострова с целью устрашения населения.

«Правый сектор» - экстремистская организация, запрещена в России