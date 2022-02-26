Медведев высказался о возможности вернуть смертную казнь в РФ после приостановки членства в СЕ

Приостановка членства России в Совете Европы (СЕ) позволят стране восстановить ряд важных институтов, таких как смертная казнь для опаснейших преступников. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, приостановка членства в Совете Европы и Парламентской ассамблее СЕ (ПАСЕ) позволят «хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда».

«К тому же это еще и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае», - написал Медведев на своей странице «ВКонтакте».

Он отметил, что Россию в виде наказания исключают «отовсюду», из-за чего поневоле приходят мысли о потраченном понапрасну в этих структурах времени.

Ранее комитет министров Совета Европы приостановил членство России в организации. По словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, без России - самой большой страны Европы - работа СЕ теряет смысл. Он добавил, что российская делегация была честна и старалась вести диалог до конца.

Россия утром 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целью является защита Донбасса, Россия также стремится к демилитаризации страны. После этого со стороны западных стран в сторону РФ последовал ряд недружественных шагов.