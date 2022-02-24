В МИД заявили, что спецоперация России нацелена на предотвращение глобальной войны

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию, складывающуюся вокруг Украины. Дипломат объяснила, что это не начало войны, а попытка предотвратить глобальную войну.

«Это не начало войны. Это во-первых. Это очень важно. Наше стремление предотвратить развитие событий, которое могло бы перерасти в глобальную войну. И во-вторых, это окончание войны», - сказала она в эфире телеканала НТВ.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что началась специальная операция по защите народных республик Донбасса. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести киевского режима.

В Кремле обратили внимание, что в отношении специальной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик не может быть использована формулировка «оккупация» Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что целями операции являются демилитаризация и денацификация Украины. Он также добавил, что будущее страны будет определять украинский народ.

Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, группировки войск Донецкой и Луганской народных республик продолжают контрнаступательные действия на подразделения ВСУ при огневой поддержке российских Вооруженных сил. Отмечалось, что глава МО России Сергей Шойгу дал распоряжения всем командирам подразделений относиться с уважением к военнослужащим Украины.