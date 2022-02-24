Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД заявили, что спецоперация России нацелена на предотвращение глобальной войны

Анна Назайкина
16:55 24.02.2022
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что началась специальная операция по защите Донецкой и Луганской народных республик.
В МИД заявили, что спецоперация России нацелена на предотвращение глобальной войны
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию, складывающуюся вокруг Украины. Дипломат объяснила, что это не начало войны, а попытка предотвратить глобальную войну.

«Это не начало войны. Это во-первых. Это очень важно. Наше стремление предотвратить развитие событий, которое могло бы перерасти в глобальную войну. И во-вторых, это окончание войны», - сказала она в эфире телеканала НТВ.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что началась специальная операция по защите народных республик Донбасса. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести киевского режима.

В Кремле обратили внимание, что в отношении специальной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик не может быть использована формулировка «оккупация» Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что целями операции являются демилитаризация и денацификация Украины. Он также добавил, что будущее страны будет определять украинский народ.

Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, группировки войск Донецкой и Луганской народных республик продолжают контрнаступательные действия на подразделения ВСУ при огневой поддержке российских Вооруженных сил. Отмечалось, что глава МО России Сергей Шойгу дал распоряжения всем командирам подразделений относиться с уважением к военнослужащим Украины.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:47 В стране и мире
Видео
ФСБ показала последствия ракетного удара ВСУ по российскому гражданскому судну в Азовском море
16:23 Армия
Видео
Шойгу распорядился командирам относиться с уважением к украинским военнослужащим
15:07 В стране и мире
МИД Украины заявил, что начал эвакуацию посольства из Москвы
14:00 В стране и мире
Два российских гражданских грузовых судна подверглись ракетному удару ВСУ в Азовском море
12:30 В стране и мире
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией
Популярное
Видео
«Своих не бросаем»: в Москве состоялся автопробег в честь признания ДНР и ЛНР
Видео
Пиманов рассказал об инциденте с «туманом» на съемках «Одиннадцати молчаливых мужчин»
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.