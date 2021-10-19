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Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в Евросоюз

Иван Линдеманн
08:02 19.10.2021
Украинский лидер объяснил, что Киев и так знает ответ.
Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в Евросоюз
© Фото: Stefanie Loos, KeystonePressAgency, globallookpress
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Спрашивать ЕС о вступлении Украины в союз бессмысленно. Так считает Владимир Зеленский. Украинский лидер объяснил, что Киев и так знает ответ.

«Поэтому некоторые вопросы я не ставил ни (главе Европейской комиссии - прим. ред.) госпоже Урсуле фон дер Ляйен, ни (председателю Европейского совета - прим. ред.) Шарлю Мишелю», - сказал президент Украины телеканалу ICTV.

Также, как сказал Зеленский, если бы все зависело от властей Евросоюза, то Украина была бы членом ЕС «еще вчера».

Украинский президент считает, что проблема заключается в отдельных странах. Напомним, что для принятия Украины в Европейский союз необходимо одобрение всех входящих в него 27 государств.

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