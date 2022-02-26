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Украинские националисты нанесли удар «Градами» по жилым кварталам города Старобельск

11:48 26.02.2022
Также в МО РФ сообщили, что располагают достоверными данными о подобных спланированных провокациях украинских националистов в двух других населенных пунктах - Краматорске и Славянске.
Украинские националисты нанесли удар «Градами» по жилым кварталам города Старобельск
© Фото: Александр Витальевич Коробенков, Wikimedia
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Утром 26 февраля украинские националисты нанесли удар ракетными системами залпового огня «Град» по жилым кварталам города Старобельск. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

«В результате в городе начался пожар, есть разрушения жилых домов, имеются погибшие среди мирного населения», - отметили в ведомстве.

Также в МО сообщили, что располагают достоверными данными о подобных спланированных провокациях украинских националистов в двух других населенных пунктах - Краматорске и Славянске.

В российском ведомстве напомнили, что ВС РФ не наносят ударов по городам и населенным пунктам. Также в Минобороны заверили, что принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан.

Ранее в ведомстве сообщили, что при отступлении националистические батальоны Украины взрывают электроподстанции и мосты. Также, как отметили в МО, подразделениями российских вооруженных сил установлен полный контроль над городом Мелитополь.

Утром в ДНР заявили, что два населенных пункта Донецкой области перешли под контроль подразделений республики. 

Материал подготовили Иван Линдеманн и Николай Баранов

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