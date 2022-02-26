Армия Подразделения ВС РФ установили полный контроль над городом Мелитополь Российские военнослужащие предпринимают все меры для обеспечения безопасности мирных жителей, заявили в Минобороны РФ. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Подразделения Вооруженных сил РФ установили полный контроль над городом Мелитополь. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Евгений Конашенков. «Подразделениями российских вооруженных сил установлен полный контроль над городом Мелитополь. Российские военнослужащие предпринимают все меры для обеспечения безопасности мирных жителей и исключения провокаций со стороны украинских спецслужб и националистов», - сказал он. Конашенков также отметил, что в ночь на 26 февраля ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины. «Еще раз подчеркну, что огонь ведется только по объектам военной инфраструктуры ВСУ, исключая нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре», - добавил представитель Минобороны. Всего российскими вооруженными силами поражен 821 объект военной инфраструктуры Украины. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика