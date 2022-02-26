Подразделения ВС РФ установили полный контроль над городом Мелитополь
Подразделения Вооруженных сил РФ установили полный контроль над городом Мелитополь. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Евгений Конашенков.
«Подразделениями российских вооруженных сил установлен полный контроль над городом Мелитополь. Российские военнослужащие предпринимают все меры для обеспечения безопасности мирных жителей и исключения провокаций со стороны украинских спецслужб и националистов», - сказал он.
Конашенков также отметил, что в ночь на 26 февраля ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины.
«Еще раз подчеркну, что огонь ведется только по объектам военной инфраструктуры ВСУ, исключая нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре», - добавил представитель Минобороны.
Всего российскими вооруженными силами поражен 821 объект военной инфраструктуры Украины.