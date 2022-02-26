Два населенных пункта Донецкой области перешли под контроль ДНР

На юге Донецкой области два населенных пункта перешли под контроль подразделений Донецкой народной республики (ДНР). Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, подразделения республики продолжают движения вглубь обороны противника и не встречают сопротивления на своем пути.

«На Мариупольском направлении подразделения Народной милиции взяли под контроль Павлополь и Пищевик, а также прилегающие к ним районы и дороги», - сказал Басурин.

Он добавил, что за прошедшие сутки противник 61 раз открывал огонь по территории ДНР с применением реактивных систем залпового огня, 152, 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм минометов. Под обстрелы попали районы 23-х населенных пунктов республики.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции для защиты Донбасса и демилитаризации Украины. Как ранее подчеркнули в Минобороны РФ, по позициям военнослужащих ВСУ, добровольно сложивших оружие, ударов не ведется. Глава ведомства Сергей Шойгу распорядился командирам подразделений относиться с уважением к украинским военнослужащим.