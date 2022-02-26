Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Латвия внесла Баскова в черный список за поддержку спецоперации РФ на Украине

Анна Касаткина
11:24 26.02.2022
Ранее артист поддержал российскую военную операцию, заявив, что она полностью соответствует принципам международного права.
Латвия внесла Баскова в черный список за поддержку спецоперации РФ на Украине
© Фото: Nadezhda Lebedeva, Russian Look, globallookpress
Читайте нас на:

Латвия вносит народного артиста России Николая Баскова в список нежелательных лиц республики. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

«Гражданин Российской Федерации Николай Басков вносится в список нежелательных лиц Латвийской Республики», - написал он в Twitter.

Решение принято на основании части 2 статьи 61 Закона об иммиграции, уточнил Ринкевич. По его словам, «для Латвии не приемлема пропаганда войны и поддержка российской агрессии против Украины».

Ранее Басков поддержал российскую военную операцию на Украине, заявив, что она полностью соответствует принципам международного права и статье 51 части 7 Устава ООН, которая предусматривает неотъемлемое право на коллективную или индивидуальную самооборону. Артист подчеркнул, что признав независимость Донецкой и Луганской народных республик, Россия имеет полное право взять на себя их защиту.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции для защиты Донбасса и демилитаризации Украины.

В Минобороны РФ подчеркнули, что ударов по городам не наносится и мирным жителям Украины ничего не угрожает. Огонь также не ведется по позициям украинских военнослужащих, сдавших оружие.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:48 В стране и мире
Украинские националисты нанесли удар «Градами» по жилым кварталам города Старобельск
09:31 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео прибытия в Крым сдавшихся украинских военных, которых «похоронили» на Украине
09:16 Армия
Видео
Подразделения ВС РФ установили полный контроль над городом Мелитополь
08:42 В стране и мире
Сайт телеканала «Звезда» подвергся DDoS-атаке
07:40 В стране и мире
Facebook запретила рекламу и монетизацию российских государственных СМИ
Популярное
Видео
«Своих не бросаем»: в Москве состоялся автопробег в честь признания ДНР и ЛНР
Видео
Пиманов рассказал об инциденте с «туманом» на съемках «Одиннадцати молчаливых мужчин»
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.