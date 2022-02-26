Латвия внесла Баскова в черный список за поддержку спецоперации РФ на Украине

Латвия вносит народного артиста России Николая Баскова в список нежелательных лиц республики. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

«Гражданин Российской Федерации Николай Басков вносится в список нежелательных лиц Латвийской Республики», - написал он в Twitter.

Решение принято на основании части 2 статьи 61 Закона об иммиграции, уточнил Ринкевич. По его словам, «для Латвии не приемлема пропаганда войны и поддержка российской агрессии против Украины».

Ранее Басков поддержал российскую военную операцию на Украине, заявив, что она полностью соответствует принципам международного права и статье 51 части 7 Устава ООН, которая предусматривает неотъемлемое право на коллективную или индивидуальную самооборону. Артист подчеркнул, что признав независимость Донецкой и Луганской народных республик, Россия имеет полное право взять на себя их защиту.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции для защиты Донбасса и демилитаризации Украины.

В Минобороны РФ подчеркнули, что ударов по городам не наносится и мирным жителям Украины ничего не угрожает. Огонь также не ведется по позициям украинских военнослужащих, сдавших оружие.