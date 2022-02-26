«Все нормально»: кадры со сдавшимися России украинскими военными с острова Змеиный

Автобусы с военнослужащими спецподразделений и СБУ, сложившими оружие на острове Змеиный, покинули причал в Севастополе. Об этом с места событий сообщила корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко.

«С ними проведут все необходимые юридические процедуры, а позже помогут добраться домой», - уточнила она.

Украинские военные прибыли в Крым сегодня. На полуостров их доставили по безопасному коридору буксиром «Шахтер». Оружие сложили 82 человека. На Украине ранее заявляли, что все они погибли в бою, а Владимир Зеленский, как сообщалось, даже подписал указ о представлении их к наградам посмертно.

«Приняли правильное решение - остаться в живых», - заявил замкомандующего Черноморским флотом по МТО Михаил Ясников.

Он рассказал, что военнослужащие Черноморского флота отнеслись к украинцам с уважением. Им оказали медпомощь, выдали еду и воду. Сами сдавшие оружие рассказали, что у них все нормально и они рады произошедшему.

Напомним, что министр обороны России Сергей Шойгу призвал с уважением относиться к украинским военнослужащим, которые решат сдаться.