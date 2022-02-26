РФ остановит сотрудничество с Европой на космодроме Куру в ответ на санкции

Российская сторона в ответ на санкции приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по космическим запускам с космодрома Куру (Французская Гвиана). Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«В ответ на санкции Евросоюза в отношении наших предприятий Роскосмос приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации космических запусков с космодрома Куру», - написал он в своем аккаунте в Twitter.

Рогозин добавил, что РФ отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчет, из Французской Гвианы.

Ранее Евросоюз сообщил о новых санкциях против России. В частности, речь идет о запрете поставки в страну товаров для космической и авиационной промышленности.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса и демилитаризации Украины. В связи с военной операцией ряд государств ввели ограничительные меры в отношении РФ.