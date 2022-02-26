Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт оценил последствия ситуации с сервисами Facebook в России

Анна Касаткина
10:01 26.02.2022
Политолог Александр Асафов предположил, что у Роскомнадзора и американской компании вряд ли получится договориться.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Pexels, Pixabay
Читайте нас на:

Российский «цифровой шоу-бизнес», который составляют блогеры и звезды интернета, находится в стадии перестройки и переосмысления, так как ситуация с западными социальным сетями в России складывается сложная. Об этом «Звезде» рассказал политолог Александр Асафов.

По его мнению, многие блогеры уже стали, по своей воле или нет, оружием в информационной войне.

«Дело в том, что блогер, любой вот этот селебрити, он живет и питается вниманием. Внимания можно достичь, обостряя свою риторику, в том числе. Это все увеличивает трафик, это все увеличивает просмотры, это все увеличивает социальные реакции: лайки, комментарии, дизлайки. (Создает. - Прим.ред.) какую-то активность в этих аккаунтах, и, конечно, это влияет на просмотры рекламы», - объяснил эксперт.

Асафов предупредил, что многие сетевые звезды занимают ту или иную резкую позицию не всегда потому, что действительно придерживаются твердой точки зрения на ситуацию, а потому, что «это инструмент привлечения большего трафика, а значит, больших денег».

«Что касается их бизнеса, то, конечно, весь этот цифровой шоу-бизнес, он сейчас находится в стадии переосмысления, перестройки, поскольку, очевидно, что с Facebook, а также его сервисами, скорее всего, у нас не получится сотрудничать, у Роскомнадзора, судя по последним данным. Но, наоборот, Google вот открыл офис (личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках закона о "о приземлении". - Прим.ред.). Это значит, что с сервисами Google, тем же самым YouTube, если не будет политического давления на Google со стороны, все будет нормально», - добавил собеседник.

Facebook ранее ограничил в социальной сети страницы телеканала «Звезда», РИА Новости и ряда других СМИ. В связи с этим Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа к Facebook. В ведомстве заявили, что соцсеть признана причастной к нарушению прав и свобод человека и прав и свобод россиян.

Вице-президент Meta (материнская организация социальных сетей Facebook и Instagram, мессенджера WhatsApp) Ник Клегг заявил, что американская компания отказалась выполнять требование российских властей по поводу снятия ограничений с аккаунтов российских СМИ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:31 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео прибытия в Крым сдавшихся украинских военных, которых «похоронили» на Украине
09:16 Армия
Видео
Подразделения ВС РФ установили полный контроль над городом Мелитополь
09:13 В стране и мире
Видео
В МО РФ заявили, что при отступлении националистические батальоны Украины взрывают электроподстанции и мосты
08:42 В стране и мире
Сайт телеканала «Звезда» подвергся DDoS-атаке
07:40 В стране и мире
Facebook запретила рекламу и монетизацию российских государственных СМИ
Популярное
Видео
«Своих не бросаем»: в Москве состоялся автопробег в честь признания ДНР и ЛНР
Видео
Пиманов рассказал об инциденте с «туманом» на съемках «Одиннадцати молчаливых мужчин»
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.