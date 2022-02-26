Эксперт оценил последствия ситуации с сервисами Facebook в России

Российский «цифровой шоу-бизнес», который составляют блогеры и звезды интернета, находится в стадии перестройки и переосмысления, так как ситуация с западными социальным сетями в России складывается сложная. Об этом «Звезде» рассказал политолог Александр Асафов.

По его мнению, многие блогеры уже стали, по своей воле или нет, оружием в информационной войне.

«Дело в том, что блогер, любой вот этот селебрити, он живет и питается вниманием. Внимания можно достичь, обостряя свою риторику, в том числе. Это все увеличивает трафик, это все увеличивает просмотры, это все увеличивает социальные реакции: лайки, комментарии, дизлайки. (Создает. - Прим.ред.) какую-то активность в этих аккаунтах, и, конечно, это влияет на просмотры рекламы», - объяснил эксперт.

Асафов предупредил, что многие сетевые звезды занимают ту или иную резкую позицию не всегда потому, что действительно придерживаются твердой точки зрения на ситуацию, а потому, что «это инструмент привлечения большего трафика, а значит, больших денег».

«Что касается их бизнеса, то, конечно, весь этот цифровой шоу-бизнес, он сейчас находится в стадии переосмысления, перестройки, поскольку, очевидно, что с Facebook, а также его сервисами, скорее всего, у нас не получится сотрудничать, у Роскомнадзора, судя по последним данным. Но, наоборот, Google вот открыл офис (личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках закона о "о приземлении". - Прим.ред.). Это значит, что с сервисами Google, тем же самым YouTube, если не будет политического давления на Google со стороны, все будет нормально», - добавил собеседник.

Facebook ранее ограничил в социальной сети страницы телеканала «Звезда», РИА Новости и ряда других СМИ. В связи с этим Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа к Facebook. В ведомстве заявили, что соцсеть признана причастной к нарушению прав и свобод человека и прав и свобод россиян.

Вице-президент Meta (материнская организация социальных сетей Facebook и Instagram, мессенджера WhatsApp) Ник Клегг заявил, что американская компания отказалась выполнять требование российских властей по поводу снятия ограничений с аккаунтов российских СМИ.