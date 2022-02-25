«Речь шла о выживании»: в ЛНР рассказали о важности признания их Москвой

Для Луганской и Донецкой народных республик Донбасса помощь России стала единственной возможностью защититься от вооруженной агрессии официального Киева. Об этом заявил дипломатический советник ЛНР Родион Мирошник.

«Для нас не было секрета, что речь идет о выживании, а Украина настроена на уничтожение живущих в Донбассе людей. Иначе, чем руку помощи России и как нашу защиту, мы это не воспринимаем. Старший брат пришел нам на помощь. Мы в сутки получали 1,5-2 тысячи прилетов на тот момент», - рассказал Мирошник.

Говоря об обстановке в Луганске он уточнил, что сейчас город тихий и почти пустой. Большая часть населения эвакуирована в Россию или защищает республику с оружием в руках.

«К сожалению, сейчас украинские вооруженные формирования, находясь в глубокой обороне, используют самое различное вооружение. Стреляют "Грады". Они целенаправленно бьют по жилым кварталам. Они понимают, что их время сочтено и наносят максимально возможный ущерб. Это преступления напоследок», - отметил дипломатический советник ЛНР.

Ситуация в Донбассе резко обострилась в последнее время. В ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что Вооруженные силы Украины обстреливают их территорию. Республики Донбасса объявили всеобщую эвакуацию своих граждан в Россию. Многих беженцев приняла Ростовская область. Девятнадцатого февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о мобилизации и попросили Россию признать независимость республик.

Двадцать первого февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и заявил о необходимости незамедлительно признать суверенитет народных республик.