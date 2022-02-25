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«Как крыса, загнанная в угол»: политолог рассказал, чего ждать от Зеленского

Светлана Иванова
09:58 25.02.2022
Специалист допустил, что украинский президент еще может продемонстрировать отчаянное сопротивление. Поскольку оказался загнан в угол.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Volodymyr Zelensky, Globallookpress
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Лучшее, что может сделать украинский президент Владимир Зеленский в условиях спецоперации по защите Донбасса, которую развернула Россия, это сложить свои полномочия. Такого мнения придерживается политолог Александр Семченко.

Как подчеркнул специалист в беседе со «Звездой», украинский лидер пошел бы на этот шаг, если бы действительно заботился о народе своей страны.

Политолог допустил, что Зеленский еще может продемонстрировать отчаянное сопротивление. Поскольку оказался загнан в угол.

«Для Зеленского лучшим бы выходом бы было сложение полномочий президента, хотя те преступления, которые совершал режим Зеленского и режим Порошенко, мне кажется, что в Украине без Зеленского, они не останутся безнаказанными. Может быть, это его сдерживает. Возможности убежать? Он сейчас похож на крысу, которая загнана в угол, и крыса, загнанная в угол, она иногда проявляет чудеса ну не то чтобы героизма, а чудеса отчаянного сопротивления, поэтому возможно еще очень серьезная кровь в отдельных регионах, но если бы он действительно заботился о народе Украины, он бы отошел в сторону», - пояснил Семченко.

Он добавил, что по конституции Украины, в случае сложения полномочий на место Зеленского должен прийти спикер Рады Руслан Стефанчук, что исключает смену курса.

Мнение, выраженное в материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции

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