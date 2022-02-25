Безлюдные улицы: как живет Донецк после начала российской спецоперации

Украинские военнослужащие бросают оружие и переходят на сторону бойцов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В четверг сдали оружие 30 бойцов из-под Николаевки, после того, как их командиры сбежали со своих позиций.

Основная масса тех, кто сдает оружие и переходит на сторону ДНР, относятся к 53-й отдельной механизированной бригаде и 36-й бригаде морской пехоты - эти подразделения стояли на мариупольском направлении. Бойцы призывают оставшихся на позициях военнослужащих ВСУ сложить оружие во имя мира.

«Я призываю своих товарищей сложить оружие во избежание дальнейших жертв и кровопролития. Все вернемся живыми домой», - сказал один из бойцов 53-й бригады ВСУ.

В пригородах Донецка продолжаются бои. Канонаду ночью слышали жители Горловки, в результате один человек погиб и пятеро пострадали. Удары ВСУ также нанесли по Петровскому району и Старомихайловке. Известно, что в Марьинке оборону держит так называемый добровольческий батальон «Донбасс». В результате обстрелов поврежден газопровод в Донецке, обесточены несколько домов.

В городе обстановка спокойная. Большинство мужчин находятся на фронте, женщины и дети - в эвакуации. Как передает корреспондент «Звезды», оставшиеся люди не проявляют агрессии, так как устали за восемь лет непрерывной канонады и рады, что Россия встала на их защиту.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины, однако РФ будет стремиться к ее демилитаризации.

В Министерстве обороны России заявили, что ударов по городам не наносится и мирным жителям Украины ничего не угрожает. Огонь также не ведется по украинским военнослужащим, сдавших оружие.