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Смогут вернуться к семьям: кадры добровольной сдачи оружия украинскими военнослужащими

Анна Касаткина
09:45 25.02.2022
Сложившие оружие бойцы подписывают обязательство об отказе от боевых действий против народных республик и Российской Федерации.
© Видео: УНМ ДНР © Фото: УНМ ДНР
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Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) опубликовала кадры добровольной сдачи оружия украинскими военнослужащими. На сторону ДНР перешли бойцы 36-й и 53-й бригад Вооруженных сил Украины.

Как отметили в пресс-службе Народной милиции ДНР, военнослужащим обеспечиваются все необходимые условия и при необходимости оказывается помощь. Они также проходят противоэпидемиологические мероприятия.

Сложившие оружие бойцы, как уточняется, должны подписать обязательство об отказе от боевых действий против народных республик и Российской Федерации. После окончания боевых действий они освобождаются от ответственности и смогут вернуться к своим семьям.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины, однако РФ будет стремиться к ее демилитаризации.

В Министерстве обороны России заявили, что ударов по городам не наносится и мирным жителям Украины ничего не угрожает. Огонь также не ведется по позициям украинских военнослужащих, сдавших оружие.

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