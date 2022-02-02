Госдолг США вырос до исторического максимума в 30 триллионов долларов

«Это стало результатом триллионных инвестиций со стороны федерального правительства в борьбу с пандемией коронавируса, что включает 5 триллионов долларов для выплат расширенных пособий по безработице, меры по поддержке малого бизнеса и стимулирующие выплаты», - пишет РИА Новости.

Отмечается, что такой показатель был достигнут на несколько лет раньше, чем предполагали американские власти.

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