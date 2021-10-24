Бесконтрольная инфляция и растущие долги: к чему привел кризис действующей модели капитализма в США

Сотрудники продовольственных магазинов могут только на всякий случай ещё раз стереть пыль с полок, в надежде, что скоро сюда можно будет что-то поставить. Дефицит товаров первой необходимости - вот с чем столкнулись жители США в последние дни. Одни убеждены, что во всем виноват коронавирус, другие же уверены - все дело в провальной политике главы государства Джо Байдена. А День Благодарения, Рождество и «черная пятница» приближаются. Пустота на полках не добавляет оптимизма, а градус истерии растет.

Пустые полки американских магазинов - это не постановка. Продукты первой необходимости иногда трудно найти даже крупных гипермаркетах. Некоторые американцы во всем винят Байдена и его неумелую политику в отношении экономики, что привело к глобальному продовольственному кризису. Чистые стеллажи также называют результатом еще одного нового явления в экономике Америки под названием «Инфляция Байдена», правда самого президента такой термин вгоняет в ступор.

В Twitter появился видеоролик, на котором президент США согнул руки в локтях и сжал кулаки, пока ведущий зачитывал вопрос о темпах инфляции в США. Он простоял в таком положении около пятнадцати секунд. Кадры быстро распространились по социальным сетям и вызвали бурную реакцию комментаторов.

Снежный ком экономических и политических проблем в США растет не по дням, а по часам. Уже совсем скоро правительству предстоит утвердить государственный бюджет на следующий год, хотя должны были это сделать еще в сентябре. Но тогда демократы и республиканцы не договорились между собой, остановились на среднем значении и решили вернуться к этому вопросу 3 декабря. Байден с трудом справился с повышением госдолга. А сейчас снова придется вернуться к сентябрьскому бюджету. И все бы хорошо, однако демократы зациклились на очень дорогом социальном пакете, в котором республиканцы не видят необходимости прямо сейчас.

«Республиканцы знают, что эти невозможные растраты демократов будут за счет денег наших семей. Инфляция невообразима. Семьи по всей стране говорят :"У нас нет денег на бензин, чтобы добраться до работы и нет денег, чтобы накормить детей», - сказал Рик Скотт, сенатор США.

Большую часть электората Байдена составляют социально незащищенные слои. И основная составляющая его пакета - их поддержка. Рейтинги президента падают, и это напрямую связано с внешней политикой Америки - проблемы мигрантов и провал в Афганистане. Социальный пакет мог бы немного помочь, но республиканцы категорически против. Они не идут на уступки и не соглашаются на широкие жесты президента в период пандемии.

«Не задавайте глупых вопросов про Афганистан, про мигрантов про еще какие-то проблемы. Вот, получите ваш кусок пирога, получите ваши триллионы долларов, получите повышение номинальное зарплаты, выплаты, пособия. Короче говоря, как раньше говорили «Позабудьте все вопросы – покупайте папиросы». Вот и сейчас: позабудьте все вопросы, федеральное правительство прислало вам вот такой пакет социальной помощи», - отметил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

Манипуляции Байдена с социальным пакетом в обмен на его популярность не только разваливают Штаты, но и практически ставят весь мир под угрозу. Соединенные Штаты, так долго задавали тренды в мировом экономическом развитии, что в этот раз рискуют не только своим благосостоянием. Нынешняя ситуация - первая ласточка глобального финансового кризиса. Долг не может расти вечно. Поэтому либо дефолт прямо сейчас, либо рост госдолга, кризис и, в конечном счете, все равно дефолт.

«Если сегодня Америка, на которую смотрят, как на флагман, будет заявлять о том, что в данном случае она не в состоянии погасить своих долгов, то есть она оказалась на грани технического дефолта, то это может переброситься и на экономику всех других стран Евросоюза, многих других стран. Это может привести к тому, что великая депрессия, стагнация в развитии экономики станет нашей экономической реальностью на протяжении предстоящих десяти лет со всеми отсюда вытекающими последствиями», - пояснил Васильев.

Экс-президент США Дональд Трамп, наблюдая за неудачами Байдена, решил вновь ринуться в бой. Недавняя встреча со сторонниками в Айове всем очень сильно напомнила его активную, прошлую предвыборную кампанию. Почти два часа экс-президент вещал с трибуны, привычно обвиняя демократов во всех неудачах.

В это же время импульсивный политик Трамп, до сих пор заблокированный во всех соцсетях, открывает еще один фронт политической войны. Еще недавно Твитер был его основной площадкой для связи с электоратом. Теперь его аккаунты везде в черных списках. На днях он объявил о создании собственной социальной сети. Новость об аналоге Facebook и Twitter под названием «Правда» всколыхнула все СМИ Америки.

Накал борьбы между бывшими и, возможно, будущими противниками настолько высок, а лед настолько тонок, что фактически любая новость может стать политической. Трагедия этой недели: актер Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера на съемках своего нового фильма.

Официальная версия - несчастный случай, ошибка неопытного реквизитора. Однако пользователи соцсетей это событие перевернули настолько, что назвали это расплатой за то, что актер так долго и успешно пародировал Трампа, другие же уверены в теории заговора и, чтобы якобы, тут не обошлось без участия самого экс-президента и его мести за шутки над ним по телевизору.

Теории заговора сейчас очень популярны в американском обществе. Именно поэтому одна из них нашла отклик в сердцах пользователей соцсетей. Якобы в револьвере Болдуина был один боевой патрон, вложенный сторонниками Трампа, как месть за своего лидера. И пуля из него - это выстрел в политику действующего президента.

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