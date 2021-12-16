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Россия снизила вложения в гособлигации США

Роман Захаров
08:10 16.12.2021
Еще в августе 2021 года РФ владела гособлигациями Соединенных Штатов на сумму 4,004 миллиарда долларов.
Россия снизила вложения в гособлигации США
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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Россия в октябре текущего года продолжила снижать вложения в американские государственные ценные бумаги. Об этом информирует Министерство финансов США.

Так, согласно данным ведомства, стоимость проданных Москвой облигаций составила 198 миллионов долларов, портфель сократился до 3,72 миллиарда долларов. Подавляющее большинство из этих бумаг - 3,17 миллиарда долларов - это краткосрочные облигации.

Сокращение вложений происходит уже в течение нескольких месяцев. Например, еще в августе 2021 года РФ владела гособлигациями Соединенных Штатов на сумму 4,004 миллиарда долларов.

Отметим, что Россия не входит в число крупнейших держателей американского долга. Так, вложения в размере 96 миллиардов долларов начали резко уменьшаться в 2018 году.

Больше всего облигаций казначейства США находятся у Японии и КНР.

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