В США оценили возможность введения санкций против Путина

США рассматривают введение ограничительных мер против президента России Владимира Путина. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь американского Госдепа Нед Прайс.

«Все варианты рассматриваются», - ответил он на вопрос журналиста о возможности введения санкций в отношении Путина.

При этом представитель Госдепартамента подчеркнул, что «все - значит все».

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины, однако РФ будет стремиться к ее демилитаризации.

После этого ряд стран объявил о новых антироссийских санкциях. Так, например, Евросоюз сообщил, что введенные им ограничительные меры затронут 70% российского рынка банковских услуг и ключевые госкомпании, в том числе оборонные. А премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство будет вытеснять Россию из мировой экономики.

О санкциях против РФ сообщили также США, Канада, Япония и некоторые другие государства.