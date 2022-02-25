МО РФ: российские подразделения блокировали Сумы и Конотоп

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что подразделения ВС РФ блокировали Сумы и Конотоп.

«Группировка войск Луганской Народной республики продвинулась на глубину до 21 километра и овладела населенным пунктом Трехизбенка. Соединения и воинские части Донецкой Народной республики, прорвав подготовленную оборону националистических батальонов, продвинулись до 25 километров и вышли к Волновахе», - подчеркнул Конашенков.

По словам официального представителя МО РФ, в ходе боевых действий было захвачено большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину за последние несколько месяцев.

«Среди трофеев американские противотанковые ракетные комплексы "Javelin" и британские "NLAW"», - подчеркнул Игорь Конашенков.

Всего ВС РФ было выведено из строя 211 военных объектов военной инфраструктуры Украины.

Утром в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Кроме того, российский лидер заявил о принятом решении о демилитаризации и денацификации Украины.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране всеобщую мобилизацию в течение 90 суток. Согласно указу, на Украине будет произведен призыв военнообязанных и резервистов

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов