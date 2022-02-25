Россия сформировала делегацию для переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия, согласившись на переговоры с Украиной, уже сформировала делегацию из представителей Минобороны, МИД и Администрации президента.

«Российской стороной сразу же по поручению президента сформирована делегация из представителей Министерства обороны, Министерства иностранных дел и Администрации президента», - подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, вся информация была доведена до украинской стороны.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в ходе обращения к нации заявил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Политик уточнил, что власти страны выдают и будут выдавать оружие всем гражданам. Он пообещал ежечасно информировать украинцев о ситуации.

В свою очередь, в МИД России заявили, что решение Киева разорвать дипломатические отношения с Москвой было логичным завершением русофобской политики Владимира Зеленского.

При этом позже президент Украины подчеркнул, что не боится вести переговоры с Россией о нейтральном статусе своей страны и готов к ним.

Президент РФ Владимир Путин утром в четверг, 24 февраля, в телеобращении к россиянам объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства заявил, что решительных и незамедлительных действий от Москвы требуют обстоятельства. Президент напомнил, что народные республики Донбасса обратились к РФ за помощью.