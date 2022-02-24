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Лидеры стран ЕС согласовали новые санкции против России

Ян Брацкий
23:26 24.02.2022
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Москва зеркально отреагирует на санкции Европы и США.
Лидеры стран ЕС согласовали новые санкции против России
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
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Новый санкционный пакет Евросоюза против России включает в себя финансовый сектор, энергетику, транспорт и товары двойного назначения. Об этом стало известно в ходе заседания саммита ЕС, на котором лидеры 27 входящих в него стран согласовали единую позицию, пишет РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва зеркально отреагирует на санкции Европы и США. Оценив угрозу ограничений со стороны Запада, она также отметила, что подготовка к этому шла все эти годы.

До этого глава Белого дома Джо Байден заявил о «полном разрыве» российско-американских отношений. В ходе обращения к американцам он подчеркнул, что США вводят санкции против крупнейшего банка России. По словам Байдена, Вашингтон заблокирует четыре крупнейшие денежно-кредитные организация России, включая ВТБ. 

В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил о начале специальной операции по защите ДНР и ЛНР. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственным за возможное кровопролитие будет киевский режим. 

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