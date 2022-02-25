Путин: шайка наркоманов и неонацистов в Киеве взяла в заложники украинский народ

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета Безопасности России заявил, что шайка наркоманов и неонацистов в Киеве взяла в заложники украинский народ.

«Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей и ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», - сказал российский лидер.

Накануне, 24 февраля, президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил о начале специальной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести киевского режима.

Впоследствии в Кремле обратили внимание, что в отношении специальной операции по защите народных республик Донбасса не может использоваться формулировка «оккупация» Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации страны.

Сегодня Народная милиция Донецкой народной республики обнародовала кадры добровольной сдачи оружия военнослужащими ВСУ. На сторону ДНР перешли бойцы 36-й и 53-й бригад Вооруженных сил Украины. Было отмечено, что военнослужащим обеспечивают все необходимые условия и оказывается помощь.