Путин отметил профессионализм и мужество военнослужащих ВС РФ в спецоперации по защите ЛДНР

Владимир Путин отметил профессионализм и мужество военнослужащих Вооруженных сил России в специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

«Хочу дать самую высокую оценку действиям российских солдат и офицеров. Они действуют мужественно, профессионально, героически», - сказал Путин во время вступительного слова перед Совбезом.

Президент подчеркнул, что, выполняя свой воинский долг, военнослужащие Вооруженных сил России успешно решают задачу по обеспечению безопасности народа и Отечества.

Также Путин заявил, что основные боестолкновения в специальной военной операции на Украине происходят не с ВСУ, а с националистическими формированиями.

Кроме этого, президент России призвал военнослужащих вооруженных сил России не позволить неонацистам использовать мирное население как живой щит.