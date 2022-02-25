МО РФ: силы ВДВ соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, обеспечив блокирование Киева с запада

Силы Воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, обеспечив блокирование города Киева с запада. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В операции было задействовано более 200 российских вертолетов. Успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы», - заметил Конашенков.

Сообщается, что при захвате аэродрома десантники уничтожили более 200 украинских националистов. При этом потерь Вооруженные силы России, по заявлению Минобороны, не понесли.

«В настоящее время данные разведки показывают, что на площади Шевченко в Киеве развернуты установки реактивных систем залпового огня "Град" для нанесения удара в район аэродрома Гостомель», - сказал он.

По словам Конашенкова, советники Пентагона и ЦРУ научили украинское военное руководство расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем для провоцирования ответного огня по местным жителям. Он подчеркнул, что использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением.

Обращаясь к гражданам Украины, Конашенков заявил, что националистическое руководство страны применяет те же методы, как и террористы, и хочет использовать мирное население как живой щит. Он подчеркнул, что российские Вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут.

Конашенков добавил, что подразделения Вооруженных сил России продолжают выполнять задачи в районе Киева и других городов, проявляя мужество и героизм.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов