Путин заявил, что основные боестолкновения происходят не с ВСУ, а с националистическими формированиями

В ходе специальной операции по защите ДНР и ЛНР основные боестолкновения происходят не с ВСУ, а с националистическими формированиями. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Основные боестолкновения российской армии, как и ожидалось не с регулярными частями Вооруженных сил Украины, а с националистическими формирования, которые как известно и несут прямую ответственность за геноцид на Донбассе и кровь мирных граждан Народных Республик», - сказал глава государства на совещании с постоянными членами Совбеза России в пятницу.

Националистические элементы, внедренные в состав регулярных частей, не только подстрекают их к оказанию вооруженного сопротивления, но по сути играют роль заградотрядов, добавил Путин.

Президент добавил, что результаты объективного контроля указывают на то, что бандеровцы и неонацисты выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового огня в центральных районах крупных городах, в том числе Киев и Харькове, чтобы вызвать ответный огонь РФ в жилых кварталах. Он подчеркнул, что бандеровцы и неонацисты прикрываются людьми, чтобы обвинить Россию в жертвах среди мирного населения.