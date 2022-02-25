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Министры обороны РФ и Армении обсудили в Москве перспективы взаимодействия в военной сфере

17:02 25.02.2022
Шойгу поблагодарил своего армянского коллегу за оперативную и очень важную работу при обострении ситуации в Казахстане.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава военного ведомства Армении Сурен Папикян обсудили в пятницу в Москве перспективы двустороннего взаимодействия в военной сфере.

«До того как мы начнем нашу основную повестку по разным вопросам нашего военного и военно-технического сотрудничества, нашей совместной работы, хотел бы поблагодарить вас за оперативную и очень важную работу при обострении ситуации в Казахстане, когда вы, как председательствующий в ОДКБ по нашей части Совета министров обороны стран - членов ОДКБ, принимали непростые, но очень оперативные, важные и нужные решения, которые позволили довольно энергично и очень эффективно помочь нашим казахстанским коллегам в разрешении этой ситуации», - сказал Шойгу.

Также министр отметил, что это первый визит в российскую столицу Папикяна в качестве армянского министра обороны. В свою очередь, Папикян заявил, что военное сотрудничество Армении и РФ будет наращиваться.

Ранее в Минобороны России сообщали, что подразделения Вооруженных сил РФ блокировали Чернигов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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