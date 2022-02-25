В МО Армении заявили о дальнейшем наращивании военного сотрудничества с Россией

В Минобороны Армении заявили о дальнейшем наращивании военного сотрудничества с Россией. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Армении Сурен Папикян на встрече с Сергеем Шойгу в Москве.

«Могу заверить, что мной будет сделано все возможное, чтобы армяно-российское оборонное сотрудничество и далее наращивалось», - сказал Папикян.

Он заметил, что общего снижения напряженности в настоящее время не просматривается и каждый раз приходится сталкиваться с новыми вызовами и угрозами.

«Очевидно, что преодолеть все эти вызовы и угрозы, стоящие перед нашими государствами, можно, действуя исключительно сообща», - отметил Папикян.

Глава оборонного ведомства Армении отметил, что в таком контексте встреча на уровне глав Минобороны союзных государств особенно важна.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов