МО РФ: подразделения Российской армии заблокировали Чернигов

Минобороны России передает, что подразделения Вооруженных сил РФ заблокировали Чернигов.

«На данный момент подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации завершено блокирование города Чернигов. Российские военнослужащие принимают все меры для недопущения жертв среди мирного населения», - отметил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, он сообщил, что Украина развернула на площади Шевченко в Киеве установки реактивных систем залпового огня «Град» для нанесения удара в район аэродрома Гостомель.

«В настоящее время основные силы Воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, обеспечив блокирование города Киева с запада», - отметил Конашенков.

Он подчеркнул, что российские Вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут.

Утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. По данным Минобороны России, украинские военнослужащие покидают свои позиции. В ходе боевых действий сложили оружие и сдались уже более 150 бойцов ВСУ.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов